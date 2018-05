Nahradí Františka Čubu Blahová, nebo Goláň? Na Zlínsku začalo druhé kolo senátních voleb

Osmačtyřicetiletá radní Zlínského kraje pro sociální oblast, neziskový sektor a rodinnou politiku. Kariéru začala koncem 80. let v právním oddělení JZD Slušovice, po listopadu 1989 se zaměřila na pomoc rodinám, zejména dětem a seniorům.

Pracovala jako pastorační asistentka olomouckého arcibiskupství, věnovala se také poradenství, lektorství kurzů zaměřených na výchovu, aktivní rodičovství či zapojení matek na mateřské a rodičovské dovolené.

Několik let pracovala ve zlínském Centru pro rodinu a předtím, než byla na podzim 2016 zvolena do krajského zastupitelstva a následně se stala radní, pracovala v Charitě Zlín jako vedoucí střediska pro seniory Domovinka. V současnosti zasedá v krajském výboru lidovců a je také členkou celostátní konference strany. Zlínská rodačka je vdaná, má čtyři děti.