Co se píše v marrákešské deklaraci? SPD už uznává, že je nezávazná. Varuje před ní však dál

„Není to právně závazný dokument, na tom se všichni shodneme, ale tato deklarace užívá slovník, který mě znervózňuje a který se mi nelíbí. Je tady: rozvojové přínosy migrace, maximalizovat pozitivní dopad legální migrace na rozvoj. Okruh dvě: legální migrace,“ shrnul Lubomír Volný. „Je to jeden z mnoha dokumentů, který salámovou metodou přibližuje naši republiku k tomu, aby jednoho dne dříve nebo později jsme se stali součástí nějakého globálního programu na legalizaci nelegální imigrace, a to je věc, která nám vadí,“ dodal.

Zatímco v úterý předseda SPD zpochybňoval, že by marrákešská deklarace Česko k ničemu nezavazovala, nyní to již hnutí připouští. „Tato deklarace nemůže legalizovat nelegální migraci, protože není žádným závazným dokumentem,“ připustil poslanec SPD Lubomír Volný v Událostech, komentářích. Zdůraznil nicméně, že hnutí i tak považuje deklaraci za nebezpečnou.

Lubomír Volný se však domnívá, že by se situace mohla změnit v souvislosti s jinými dohodami. Zmínil se o revizi dublinského systému, která by měla především omezit pohyb lidí, kterým je udělena mezinárodní ochrana, po státech EU a zrychlit azylový proces, a také o globálním kompaktu o migraci, který připravuje OSN od roku 2016.

„My to vnímáme jako salámovou metodu, kterou budeme postupně i díky tomu, že můžeme být na úrovni Evropské unie přehlasováni kvalifikovanou většinou, dotlačeni k tomu, že budeme muset plnit něco, co jsme nepodepsali, co jsme neslíbili, ale s čím jsme nevyjádřili nesouhlas,“ řekl Volný.

Podle Ondřeje Benešíka by ale něco takového bylo možné pouze tehdy, kdyby se k tomu Česká republika dobrovolně propůjčila. „K té salámové metodě prostě nedojde, leda by k ní došlo v případě, že by se Česká republika rozhodla jinak, a já nevidím v českém politickém prostoru u žádné strany ochotu, abychom kompetence přenášeli. My je nepřenášíme,“ je přesvědčen.