ŽIVĚ: Poslanci se budou zabývat důchody. Vláda chce přidat lidem nad 85 let a snížit zásluhovost

Penze se skládá z pevné a procentní části. Pevný díl je pro všechny stejný a odpovídá devíti procentům průměrné mzdy. Nyní činí 2700 korun. V procentní výměře podle výše odvodů a odpracovaných let se odráží zásluhovost. Podle navrhované novely by pevný díl měl od příštího roku odpovídat deseti procentům průměrného výdělku místo nynějších devíti procent.

Při valorizaci, jejíž pravidla se nezmění, by tak větší část přidávané sumy putovala do pevného dílu. Na zásluhovou procentní výměru by zůstalo méně. Právě s tím mají problém poslanci TOP 09, ODS či KDU-ČSL. TOP 09 proto navrhne toto ustanovení vypustit. S výraznějším zvýšením penzí pro příští rok ale souhlasí všechny strany.