Návrhem Pocheho Hamáček porušil dohodu, stěžuje si Zeman

Miloš Zeman v TV Barrandov řekl, že Poche zpochybňuje dvě základní orientace české zahraniční politiky, a to odmítání migračních kvót a proizraelskou politiku, a proto nemá být šéfem české diplomacie.

„Kdyby se měl dostat do Černínského paláce takový amatér, považoval bych to za chybu,“ komentoval Zeman potenciálního ministra zahraničí. To, že ČSSD na něm i přes Zemanovu kritiku trvá, přičítá tlaku, který na Hamáčka vyvíjí zejména pražská organizace ČSSD, které je Poche členem.