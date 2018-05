Řidičáky na zkoušku opřené jen o represi nemají smysl, říká šéf Asociace autoškol

Řidičské oprávnění by podle zvažované varianty platilo pro čerstvého řidiče na dobu dvou let a šofér by o něj přišel, pokud by nasbíral šest bodů. Ministerstvo dopravy je přesvědčené, že opatření přiměje mladé řidiče k opatrnější jízdě.

„Omezení šesti body na první dva roky je naprosto špatné, jde o represivní systém. Musí jít o ucelený systém, který bude řidiče vzdělávat, nesmí být zaměřen pouze represivně. To by nepřineslo vůbec nic,“ řekl v 90' ČT24 Horázný.

Podle jeho slov již stávající bodový systém znamená v řadě případů princip „dvakrát a dost“. Horázný si za příklad bere praxi v Rakousku, kde reagují na přestupky odpovídajícím nápravným kurzem pro dotyčného řidiče. V Rakousku platí na všechny kategorie vozů a průkazů dvouletá zkušební lhůta, během níž nesmí řidič začátečník udělat žádný vážnější přestupek nebo řídit pod vlivem alkoholu.

„Bodový systém je málo pracný a nevyžaduje tu individuální práci, která by byla s řidiči potřeba. Když spáchá určitý přestupek ve zkušebním období, měl by zamířit na další kurz, dále k psychologovi a podobně,“ míní Horázný. Podle jeho představy by začínající řidiči neměli být nijak bodově znevýhodněni, ale i oni by měli disponovat dvanáctibodovou zásobou jako všichni ostatní.

Mobily a adrenalin

Podle policejních statistik právě lidé s krátkou praxí zaviní kolem 20 procent nehod. „Nevěnují se plně řízení, během jízdy sledují internet, telefonují, píší SMS, maily a to je samozřejmě velmi nebezpečné,“ poukazuje na nešvar na silnicích ředitel dopravní policie Jiří Lerch.

Policie proto se záměrem, aby lidé, kteří jezdí dva roky a méně, přišli o řidičský průkaz už po nasbírání šesti bodů, souhlasí. Změnu by uvítala třeba i organizace BESIP.

Dopravní psycholog Alois Hudeček zmiňuje také další aspekt současného života mladých lidí, který se v jízdě na silnici může projevit. „Bohužel v dnešní době je jakýmsi kritériem životního stylu pro úzkou skupinu mladých lidí i adrenalin,“ připomíná s odkazem na mediálně propíranou nehodu dvou dívek, které svou zběsilou jízdu natáčely a přenášely živě na sociální síť. Bohužel šlo pro mladou řidičku o jízdu poslední.

Na konci roku 2017 evidovaly úřady téměř půl milionu řidičů, kteří se dopustili přestupku. Zhruba každý čtrnáctý se setkal s bodovým trestem. Nejčastěji bodovanými řidiči byli muži ve věku 24 let a ženy o 5 let starší. Mužům, kteří museli kvůli nasbírání 12 bodů odevzdat své řidičské oprávnění, bylo nejčastěji 30 let, mezi ženami se stejnou potíží převládaly třticetileté.