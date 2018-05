Stropnický: Vláda opřená o KSČM? Jinde nemáme šanci na podporu

O Jeruzalému: Čekat na završení mírového procesu je alibismus

Obšírněji se končící ministr zahraničí věnoval samotnému Izraeli, potažmo americkému přesunu ambasády do Jeruzaléma a unijnímu odporu k tomuto kroku. „Bylo by pošetilé říkat, že Jeruzalém není v duchovním, obsahovém a dějinném slova smyslu hlavním městem Izraele,“ prohlásil a odmítl postoj řady západoevropských zemí následovat krok USA teprve poté, co doběhne desítky let trvající mírový proces mezi Izraelci a Palestinci.

„Je to apartní citace a myslet si, že řešení spočívá v ‚počkejme si‘, je trochu alibismus,“ uvedl. Praha také spolu s Budapeští a Bukureští odmítla společné stanovisko EU kritizující americký tah.

„Texty se přijímají tichou procedurou, dostanete je mailem a máte určitý počet hodin na to, říct ano, nebo ne, ale nemáte moc možností debatovat o obsahu. Dostali jsme to navíc v okamžiku, kdy měl Brusel pracovní prázdniny, takže jsme neměli s kým komunikovat o formulacích a to se mi nelíbilo,“ vysvětlil Stropnický negativní postoj Česka.