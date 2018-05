Prchal před nacisty i komunisty, později zachránil Meoptu. Lustigovu cenu získal Paul Rausnitz

„Ve svém mládí pro republiku nasadil život. V USA se všemu naučil a dosáhl velkého úspěchu, aby se pak po roce 1989 vrátil do své rodné země a zachránil zde celý průmyslový obor. Paulu Rausnitzovi patří úcta a vděčnost naší země. Je velkým příkladem,“ uvedl prezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory Pavel Smutný, který je jedním ze zakladatelů ocenění.

Ceremoniálu se zúčastnili také sestra Arnošta Lustiga Hana Hnátová, bývalý předseda vlády Petr Nečas, kardinál Dominik Duka, ministr zahraničí Martin Stropnický a izraelský velvyslanec Daniel Meron.

Čtrnáctiletý voják

Paul Rausnitz se narodil 9. března 1928 v Jablonci nad Nisou jako nejmladší ze tří synů lékaře a obchodnice s bižuterií. Roku 1939 rodina kvůli židovskému původu opustila republiku. Původně chtěli odjet do USA, přes Polsko se ale nakonec za dramatických okolností dostali až do Sovětského svazu. Do Československa se Rausnitz vrátil spolu s bratry jako voják československé armády, do které vstoupil ve svých 14 letech v Buzuluku.

Poměry v Sovětském svazu mu ale napověděly, že jeho rodnou vlast nečeká nic dobrého, a rok po konci války utekl s rodinou do Spojených států, kde s bratry založil společnost WEPRA (podle jmen sourozenců Walter, Egon a Paul Rausnitzovi). Nejprve dováželi do USA českou bižuterii a poté, co jim komunisté zkonfiskovali jablonecký majetek, začali spolupracovat se světoznámou klenotnickou firmou Swarovski. Pozoruhodnou souvislostí je, že Daniel Swarovski se také narodil na Jablonecku.

Přerovský Baťa

Po roce 1990 se Paul Rausnitz vrátil do Československa, kde svými investicemi zachránil upadající přerovskou společnost Meopta. Postupně z ní vybudoval prosperujícího výrobce sportovních dalekohledů a puškohledů. Do produkce patří také zaměřovače, přístroje pro noční vidění nebo optické systémy pro tanky a obrněná vozidla. Značnou část sortimentu tvoří dodávky pro digitální projekce a polovodičový průmysl.