Ve zdravotnictví chybí 3000 sester. Vláda zvažuje zdvojnásobení příplatku za směny

Představa ředitelů nemocnic je podle ministra taková, že by měly být navýšeny platby za péči, ale peníze by měli rozdělit oni. „Byli by rádi, aby rozhodování bylo více na nich. Aby mohli odměnit kvalitní pracovníky a směřovat peníze tam, kde je situace nejvíc pálí,“ vysvětlil Vojtěch.

Představitelé vládního kabinetu už začátkem května slíbili růst tarifů zdravotníků od příštího roku o deset procent, které by mělo stát asi 17 miliard korun. Soukromí lékaři a asociace nemocnic to kritizovali.

Navýšení příplatku za směnnost by podle Vojtěcha mohlo být motivační a měl by dále růst. Peníze by podle Babiše měly jít z veřejného zdravotního pojištění, které bude mít příští rok proti letošnímu asi 19 miliard navíc. Kolik bude navýšení stát, premiér zatím neví. Celkově bude zdravotnictví v roce 2019 hospodařit asi s 300 miliardami korun.

Podle ministra se jedná o akutní řešení, ale je zároveň třeba hledat dlouhodobá. V příštích dvou letech bude dokončen systém revize úhrad nemocnic DRG, který má sjednotit platby od zdravotních pojišťoven za jednotlivé výkony podle typu nemocnice.

Změnu chystá ministerstvo také v organizaci péče s důrazem na praktické lékaře. „V zahraničí praktičtí lékaři obslouží 80 až 90 procent pacientů. V Česku primárně jdou často do nemocnice, kde je péče dražší,“ dodal ministr. I nemocnice se podle něj musejí snažit hledat úspory.

Musíme navýšit úhrady za státní pojištěnce, říká poslanec TOP 09

„Návrhy na řešení, které zazněly, nejsou návrhy ministra zdravotnictví, ale návrhy ředitelů velkých nemocnic a jsou to návrhy, která dlouhodobě znám a podporuji,“ komentoval slova ministra zdravotnictví poslanec a člen výboru pro zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

„České zdravotnictví si musí především uvědomit, že pokud skutečně chce poskytovat péči všem na nejvyšší možné kvalitě, jak je to z Ústavy zatím dáno, musí se dramaticky zvýšit množství peněz, které půjde do zdravotnictví, a to půjde pouze zásadním navýšením úhrady za státní pojištěnce,“ uvedl dále Vlastimil Válek.

Druhou věcí, kterou je podle Válka potřeba vyřešit, je zvýšení zájmu především o nelékařské profese ve zdravotnictví.