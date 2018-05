Teplé počasí zvýšilo počet dětských úrazů. Nebezpečný může být gril i nafukovací bazének

To, že za slunečného počasí dětských úrazů přibývá, potvrdila i primářka oddělení dětského urgentního příjmu v Motole Jitka Dissou. Za celý rok zde ošetří až 12 tisíc zraněných dětí. „Mezi nejčastější úrazy patří pády na hlavu, úrazy končetin, celoročně ošetřujeme pacienty po dopravních nehodách. Pro léto typické jsou úrazy z trampolíny, tonutí, poranění dolních končetin sekačkou na trávu, pády z výšky,“ uvedla.

Letní měsíce bývají pro děti v tomto ohledu nejrizikovějším obdobím v roce. „Obecně lze říci, že nejvíce dětí s čerstvými úrazy přichází na ambulanci v květnu a červnu. Je to jednak počasím, jednak dlouhým dnem. Obojí vede u dětí k větším aktivitám a tím většímu riziku poranění,“ řekl zástupce primáře oddělení dětské chirurgie a traumatologie Fakultní nemocnice Hradec Králové Jindřich Preis.

Nejohroženější jsou malé děti bez dozoru. „I nafukovací bazének, malý bazén u domu nebo třeba i sud na vodu a dítě bez dozoru je problém. Poškození mozku nastává i po pár minutách bez kyslíku. Děti je třeba hlídat, případně vodní nádrže bezpečně zakrýt,“ upozornil Robert Kostner z organizace Dětství bez úrazů.

Nebezpečné může být i grilování a opékání buřtů. „Opět, malé děti bez dozoru jsou nejvíc ohrožené, ale i ty větší mohou svým pohybem převrátit gril a spadnout do uhlíků,“ doplnil.

Rodiče by pak podle Kostnera měli dbát na to, aby jejich potomci nosili při sportech ochranné pomůcky, jako je helma, chrániče nebo plovací vesta. „Obecně platí dvě zásady: bezpečné prostředí a bezpečné chování. U malých dětí je vždy větší důraz na bezpečné prostředí, dítě ještě neví, co je nebezpečné, u větších dětí je důraz na jejich bezpečné chování a především vědomí následků,“ dodal.