ANO prosadilo změny služebního zákona. Úředníci by mohli být známkovaní jako ve škole

Sněmovna normu přikázala k projednání pouze svému ústavně právnímu výboru, nikoli výboru pro veřejnou správu, kterému by to z hlediska kompetencí náleželo, což předseda Pirátů Ivan Bartoš označil za absurdní.

Babiš naopak novelu hájil slovy, že je namířena proti přebujelé struktuře státní správy. Námitky odpůrců označil za liché. Novela umožňuje rozhodnutí o snížení platu nebo výpovědi řešit ve správním řízení nebo soudní cestou. „Byl bych rád, abychom to přijali, abychom mohli efektivněji řídit státní správu,“ dodal.

Ministerstva by podle návrhu nemusela hodnocení provádět jednou ročně, ale častěji. Úředníci by nově měli být známkováni jako ve škole. Pokud by dostali čtyřku nebo pětku, mohli by být odvoláni. U zaměstnanců s nevyhovujícími výsledky má předpis umožňovat opakované hodnocení po 40 dnech služby.

Norma má také zavést dvoukolový systém výběrových řízení na pozice ve státní správě na rozdíl od dosavadních tří. Do druhého kola by se mohly přihlásit i osoby mimo státní správu, pokud mají zkušenost z řídících funkcí. V případě náměstků by měla být praxe čtyřletá, u vedoucích oddělení by šlo o rok a půl.

Řada ministrů si totiž stěžovala, že si do resortu nemůžou přivést své nejbližší kolegy. Chtěli proto pravidla pro přijímání vysokých úředníků uvolnit, aby dostali prostor i lidé mimo státní službu. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) už dříve uvedl, že současná podoba služebního zákona státní správu „zabetonovala“. Ve výběrovém řízení ale podle něj bude nadále vybrán přednostně kariérní úředník, který splní kvalifikační předpoklady. Místopředseda ODS Martin Kupka to ale zpochybnil.