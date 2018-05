Nad Českem bude bouřit až do neděle, letní teploty příští týden zamíří ke třicítce

Meteorologové varují před silnými bouřkami doprovázenými přívalovým deštěm a kroupami, které hrozí pro celou republiku – a zejména její západní část – až do středečního večera. Hřmít a blýskat se ale má nad českým územím až do neděle, to vše při letních teplotách kolem pětadvaceti stupňů. Prázdninový ráz počasí neopustí ani v novém týdnu, kdy by se rtuť teploměru mohla vyšplhat až ke třicítce.