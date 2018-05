Českem projede příští týden další konvoj americké armády. Vojácí míří do Pobaltí

Konvoj by měl celkem zahrnovat asi 400 vozidel a tisíc vojáků 2. jízdního pluku (2nd Cavalry Regiment) z německého Vilsecku.

Celkem 125 vozidel a 550 vojáků rozdělených do sedmi kolon během soboty projelo z Rozvadova do Staré Boleslavi u Prahy.

První část přejede hraniční přechod Rozvadov v úterý 29. května večer, poté zamíří po dálnici D5 a přes Pražský okruh do kasáren ve Staré Boleslavi, kde vojáci přenocují. Druhý den budou pokračovat po dálnicích D10, D11 a silnici (E67) na hraniční přechod Náchod.

„Tento blok čítající do 170 vozidel a do 300 osob bude s ohledem na plynulost dopravy rozdělen do sedmi proudů vždy se zhruba hodinovým rozestupem,“ dodává Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany.

/*json*/{"map":{"lat":50.221916666765146,"lng":14.589502197265574,"zoom":7,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[],"polylines":[{"path":[{"lat":49.64559043345972,"lng":12.524072509765574},{"lat":49.66870478868902,"lng":12.562524658203074},{"lat":49.67936924988724,"lng":12.609216552734324},{"lat":49.68114643274033,"lng":12.658655029296824},{"lat":49.71490056637114,"lng":12.713586669921824},{"lat":49.74153200623634,"lng":12.730066162109324},{"lat":49.75218049135945,"lng":12.804223876953074},{"lat":49.75395501162925,"lng":12.842676025390574},{"lat":49.722003712293535,"lng":12.894861083984324},{"lat":49.700691157280076,"lng":12.999231201171824},{"lat":49.70246756072426,"lng":13.059656005859324},{"lat":49.722003712293535,"lng":13.089868408203074},{"lat":49.70779638138092,"lng":13.180505615234324},{"lat":49.70957252504342,"lng":13.279382568359324},{"lat":49.67581468931518,"lng":13.312341552734324},{"lat":49.68647759157587,"lng":13.386499267578074},{"lat":49.69003137270308,"lng":13.433191162109324},{"lat":49.71667645026268,"lng":13.444177490234324},{"lat":49.734431717529546,"lng":13.499109130859324},{"lat":49.73975703145886,"lng":13.537561279296824},{"lat":49.759278182879534,"lng":13.608972412109324},{"lat":49.768148836473245,"lng":13.644677978515574},{"lat":49.7823385063362,"lng":13.691369873046824},{"lat":49.78943178325792,"lng":13.749048095703074},{"lat":49.82311066578718,"lng":13.773767333984324},{"lat":49.83551276894336,"lng":13.795739990234324},{"lat":49.851453657682704,"lng":13.856164794921824},{"lat":49.87447010678132,"lng":13.913843017578074},{"lat":49.89747559104957,"lng":13.946802001953074},{"lat":49.91870169189515,"lng":14.012719970703074},{"lat":49.95582489394189,"lng":14.059411865234324},{"lat":49.977025311790115,"lng":14.114343505859324},{"lat":49.99291949769857,"lng":14.147302490234324},{"lat":50.00880843205226,"lng":14.188501220703074},{"lat":50.03351411509282,"lng":14.218713623046824},{"lat":50.04938963114344,"lng":14.270898681640574},{"lat":50.022927520958,"lng":14.290124755859324},{"lat":50.015868495103916,"lng":14.342309814453074},{"lat":50.02822110971494,"lng":14.375268798828074},{"lat":50.0370424612547,"lng":14.410974365234324},{"lat":50.031749844785594,"lng":14.457666259765574},{"lat":50.04586219238566,"lng":14.485132080078074},{"lat":50.06349679377609,"lng":14.512597900390574},{"lat":50.07407444389167,"lng":14.556543212890574},{"lat":50.08112491459761,"lng":14.592248779296824},{"lat":50.1146004927481,"lng":14.594995361328074},{"lat":50.135730912849134,"lng":14.647180419921824},{"lat":50.169168335219474,"lng":14.680139404296824}],"strokeColor":"#ff0000","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"3"},{"path":[{"lat":50.11460049274813,"lng":14.610101562499949},{"lat":50.11812287724745,"lng":14.645807128906199},{"lat":50.12516686884987,"lng":14.703485351562449},{"lat":50.133970400794226,"lng":14.766656738281199},{"lat":50.133970400794226,"lng":14.813348632812449},{"lat":50.133970400794226,"lng":14.860040527343699},{"lat":50.12340596812201,"lng":14.920465332031199},{"lat":50.11812287724745,"lng":14.956170898437449},{"lat":50.121645002612794,"lng":15.035821777343699},{"lat":50.11988397232153,"lng":15.112726074218699},{"lat":50.11460049274813,"lng":15.159417968749949},{"lat":50.11812287724745,"lng":15.228082519531199},{"lat":50.121645002612794,"lng":15.288507324218699},{"lat":50.12340596812201,"lng":15.335199218749949},{"lat":50.1269277047971,"lng":15.390130859374949},{"lat":50.1269277047971,"lng":15.467035156249949},{"lat":50.13220982396228,"lng":15.535699707031199},{"lat":50.1269277047971,"lng":15.571405273437449},{"lat":50.13573091284916,"lng":15.615350585937449},{"lat":50.137491360127804,"lng":15.673028808593699},{"lat":50.13925174263084,"lng":15.722467285156199},{"lat":50.15861167518286,"lng":15.755426269531199},{"lat":50.18851615676778,"lng":15.766412597656199},{"lat":50.213129324999926,"lng":15.766412597656199},{"lat":50.237729803340414,"lng":15.799371582031199},{"lat":50.271095873048985,"lng":15.796624999999949},{"lat":50.300929920391006,"lng":15.857049804687449},{"lat":50.33249852890131,"lng":15.887262207031199},{"lat":50.355285043372184,"lng":15.920221191406199},{"lat":50.379812141338036,"lng":15.964166503906199},{"lat":50.39382193445151,"lng":15.997125488281199},{"lat":50.379812141338036,"lng":16.0465639648437},{"lat":50.40082527895413,"lng":16.07128320312495},{"lat":50.39907453982773,"lng":16.10973535156245},{"lat":50.41307864226393,"lng":16.1344545898437},{"lat":50.42532883725229,"lng":16.21410546874995}],"strokeColor":"#ff0000","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"3"}],"circles":[{"lat":50.23421622614783,"lng":14.674646240234324,"radius":4937.287679731174,"strokeColor":"#ff0000","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"3","fillColor":"#ff0000","fillOpacity":null}],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Druhá část konvoje přijede do Rozvadova večer ve čtvrtek 31. května. Noc opět stráví ve Staré Boleslavi a ráno vyrazí do Náchoda. Rozdělena bude tentokrát do deseti částí.

„Pro Armádu České republiky představuje tento průjezd významnou příležitost k poskytnutí podpory hostitelskou zemí a další ze zkušeností s plánováním a organizováním přesunů v mezinárodním prostředí, do které se zapojuje Odbor vojenské dopravy Agentury logistiky ve spolupráci s dalšími subjekty státní správy,“ uvedl ředitel sekce podpory ministerstva obrany Jaromír Zůna.