ŽIVĚ: Poslanci řeší delší lhůty na revize kotlů i zmírnění protikuřáckého zákona

Poslanecké návrhy ale zároveň prodlužují lhůty pro revizi domácích kotlů na tři roky. Zároveň dávají obcím možnost zakázat na svém území spalování některých paliv. Zákaz by se mohl týkat například hnědého energetického uhlí, uhelných kalů nebo lignitu. Nemohl by se ale vztahovat na kotle pro teplovodní ústřední topení, které splňují zákonem požadované emisní požadavky. Piráti pak chtějí v novele zákona ukončit výjimky z emisních limitů pro velké znečišťovatele.

Novela zákoníku práce by zajistila některým nezaměstnaným lidem po pracovním úrazu nebo s nemocí z povolání to, že jim s růstem minimální mzdy nebude klesat náhrada výdělku. Zákon má náhrady sjednotit, teď se totiž liší podle toho, u které ze dvou pojišťoven – České pojišťovny a Kooperativy – je bývalý pracovníkův zaměstnavatel pojištěný.

Do závěrečného schvalování by mohla sněmovna poslat poslaneckou novelu o zrychlení výstavby dopravní infrastruktury. Po úpravách podpořených hospodářským výborem by u konkrétně vyjmenovaných významných dopravních staveb umožnila zahájit výstavbu nezávisle na sporu o výši náhrady za nemovitost, kterou je nutné vykoupit. To by mělo výstavbu klíčových dálnic urychlit.

Po měsíci se poslanci vrací k protikuřáckému zákonu

Poslanci by také měli pokračovat v prvním čtení návrhu, který mírní protikuřácký zákon a zavádí takzvané kuřárny. Tento bod začala sněmovna projednávat už koncem dubna, rozpravu ale nedokončila.