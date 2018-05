Vláda je proti návrhu Pirátů, aby vodákům za „jízdu pod vlivem“ nehrozila pokuta

Pod návrh na zrušení pokut se podepsala padesátka poslanců ze všech frakcí vyjma ČSSD. I přes nesouhlasné stanovisko vlády teď míří zákon do parlamentu, který ho může schválit.

Senát chtěl v minulém volebním období umožnit toleranci menšího množství alkoholu u cyklistů, návrh povoloval dvě piva či sklenici vína. Sněmovna ho ale nestihla projednat, teď to senátoři zkoušejí prosadit znovu.

Podle ministerstva vnitra by však bylo možné uvažovat maximálně o zmírnění dosavadní úpravy v podobě snížení pokuty nebo omezení platnosti na vybrané vodní cesty.

Podle autorů předlohy má ale změna zákona pouze dekriminalizovat, nikoli plně legalizovat „pití alkoholu na vodě“. V platnosti by zůstalo ustanovení, které policii nebo Státní plavební správě umožňuje zakázat plavbu člověku pod vlivem alkoholu nebo jeho potrestání za ohrožování ostatních.

Jenže Andrej Babiš po jednání vlády oznámil, že kabinet připraví vlastní novelu zákona, která umožní konzumaci alkoholu v rozumné míře pro vodáky, cyklisty nebo lyžaře. „Nemyslíme si, že by měla být umožněna taková volnost, ale chápeme, že tito lidé mají chuť na pivo v rozumné míře. Proto chceme předložit novelu,“ prohlásil Babiš. Míra tolerance by podle něj měla vycházet z příkladu jiných zemí EU.

Podle názoru jednotlivých ministerstev však může plavba v podnapilosti ohrozit jak bezpečnost popíjejících vodáků, tak jiných lidí. „Jsme stabilně proti tomu, aby se na vodě a kdekoli při dopravě pilo. Tam, kde prorazíme nulovou toleranci pro alkohol v dopravě, tak je to špatně. Ukázalo se, že vodáci dělají na vodě problém,“ komentoval návrh ještě před jednáním kabinetu ministr Ťok.

Zákon by se netýkal řidičů vodních skútrů nebo posádek motorových člunů – šlo by pouze o malá plavidla, která nepodléhají zápisu do plavebního rejstříku, ani nemají vlastní pohon. Tedy typicky vodácké kánoe či pramice.

Lodě budou muset mít zařízení pro sledování pohybu

Babišova vláda v demisi naopak podpořila novelu zákona o vnitrozemské plavbě, která zavádí povinné zařízení pro sledování pohybu pro lodě na českých řekách. Ministerstvo dopravy si od této novinky slibuje zejména zvýšení bezpečnosti na řekách. Opatření by mělo pomoct také v ochraně životního prostředí a ke zvýšení efektivity plavebního provozu.

Údaje o plavbě mají být vkládány do systému Říční informační služby, který by měl evidovat veškeré potřebné informace o všech plavidlech a jejich cestách. Systém bude součástí celoevropského programu, jehož cílem je spravovat informace o vnitrozemské vodní dopravě v Evropské unii.

Zatím jsou v Česku monitorovací zařízení využívána jen dobrovolně, mají je například policejní plavidla.