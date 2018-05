Maturitu nemůže mít každý, říká šéf CERMATu. Může, ale ta dnešní mu k ničemu není, oponuje Feřtek

přehrát video 90′ ČT24 o státních maturitách

Rozdíl v neúspěšnosti u maturity z matematiky se odvíjí od typu škol, kde studenti zkoušku skládali. „Je to diametrální rozdíl. Matematika je pro gymnazisty jednoduchá, úspěšnost se pohybuje okolo 97 procent. Technické odborné školy jsou na tom také dobře, úspěšných studentů mají okolo 80 procent. Největší problém mají s matematikou učiliště a nástavby, tam je to jenom okolo 40 procent,“ přiznal šéf CERMATu Zíka. To podle odborného konzultanta společnosti EDUin Tomáše Feřteka ukazuje na systémový problém. Z matematiky mají totiž povinně maturovat všichni studenti gymnázií a lyceí od roku 2021 a o rok později to čeká ostatní školy. „My do studentů hodně investujeme, pokud propadnou, tak ještě o něco více. Tohle si nemůžeme dovolit,“ upozornil Feřtek.

Matematika s letošním počtem 3300 „propadlíků“ zůstává nejméně úspěšným předmětem v maturitních testech. Problémy dělá přibližně polovině maturantů. „Ukazuje se, že studenti raději utíkají k maturitě z angličtiny. Ta je zejména pro studenty gymnázií jednoduchá, protože je o úroveň nižší, než jakou mají studenti úroveň,“ připustil Zíka. A poukázal na viníka nízké úspěšnosti maturantů z matematiky. „Máme ověřeno, že základní problém je už ve výuce matematiky na druhém stupni základních škol. Děti přichází na střední školy bez upevněného rozsahu základních vědomostí. Když máte špatné základy, nepostavíte na nich panelový dům,“ uvedl. Stačí přitom podle něj studenty motivovat. Polovina těch, kteří v prvním termínu maturitu neudělali, uspěla podle Zíky v září u opravných zkoušek. „U cizího jazyka se ten rozdíl přes léto tak snadno dohnat nedá, tam je úspěšnost v září nižší,“ doplni šéf Cermatu. Maturita pro každého? Jde to, myslí si Feřtek

Podle Zíky by ale neměl mít maturitu každý. „Dívám se na to kriticky. Na mnohá povolání není maturita potřeba, dokonce je škodlivá, protože odvádí žáky od praktických dovedností v oboru, které potřebují. Souhlasím s výrokem, že národ, který nedostatečně reflektuje přirozené IQ v populaci, škodí sám sobě. Děti jsou frustrovány tím, že je čeká maturita, kterou budou dělat třeba napotřetí nebo ji nezvládnou vůbec. To není fér,“ myslí si Zíka. Jenže podle Feřteka ze společnosti EDUin je o maturitu zájem. „Dříve mělo maturitu třicet procent populačního ročníku, dnes je to víc než dvě třetiny. Žijeme v jiné společnosti než tehdy, o kvalifikované lidi je dnes zájem. A rodiče chtějí, aby jejich děti měly maturitu,“ dodal Feřtek. Podle něj míří ke zkouškám i ti studenti, kteří původně nastoupili na učňovské obory bez maturity. Pak se ale rozhodli pro nástavbu a u zkoušek pohořeli. To podle Feřteka jen ukazuje, že zájem o vzdělání žáci mají a systém by se je neměl od studia snažit odradit. „Představa, že kvalitu vzdělávání zlepším tím, že dostatečné množství lidí odradím, je velká chyba. Jakto, že jsou společnosti, kde má maturitu přes 90 procent lidí, a my tyto společnosti považujeme za vzdělané? Jsou Finové hloupí?“ ptal se Feřtek.

Státní maturita byla v Česku spuštěna na jaře roku 2011. Od té doby se tak zkouška podle školského zákona skládá ze dvou částí. Ze společné, tedy státní, a z profilové, takzvaně školní.

Společná část je – jak název napovídá – stejná pro všechny a vypracovává ji ministerstvo školství. Všichni studenti musí odmaturovat z českého jazyka – píší slohovou práci, didaktický test a skládají ústní zkoušku. Jako další předmět si pak vyberou buď cizí jazyk – který skládají stejným způsobem jako ten český – anebo matematiku, ze které píšou pouze didaktický test.

Profilovou část si určuje každá škola sama. Studenti si můžou vybrat dva až tři předměty. Mezi nimi například biologii, zeměpis, fyziku, chemii, dějepis a další.

Termíny jednotlivých částí společné zkoušky pak určuje ministerstvo školství, té profilové ředitelé samotných škol.

Jako první mohou školy vyhlásit termíny praktických zkoušek. To se týká například ekonomických, účetních, uměleckých a dalších specializovaných oborů.

V roce 2018 psali 11. dubna všichni maturanti slohovou práci z českého jazyka a literatury. Následovalo týdenní období v květnu, ve kterém byly vypsány termíny didaktických testů společné části.

Zkoušku dospělosti pak maturanti zakončují dnem, ve kterém složí ústní část všech zkoušek – jak ze společné, tak profilové části.

Zanedlouho se systém bude znovu měnit. K povinné češtině by měla přibýt ještě matematika. Za dva roky ji budou skládat na gymnáziích a lyceích. Ostatní školy se připojí o rok později. Výjimku budou mít pouze umělecké, zdravotnické a sociální obory. Takové zavádění povinné maturity z matematiky se ale některým odborníkům nelíbí, přestože s povinnou matematikou v principu souhlasí.

Odpůrci naopak tvrdí, že povinná zkouška z matematiky napáchá víc škody než užitku. Maturanti prý stráví spoustu času učením něčeho, co hned po zkoušce zapomenou a co ve svém zaměstnání neupotřebí.

Unie středoškoláků se pak obává, že školy nejsou schopny studenty na zkoušku dostatečně připravit. Kritický je i ministr školství v demisi Robert Plaga.