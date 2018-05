Plán na rušení málo využívaných matrik se nelíbí ČSSD. Trvá i spor o zahraniční mise

„Jedním z prvních kroků by bylo zrušení tohoto záměru a věcná diskuse o tom, jak tyto služby na menších obcích udržet,“ uvedl předseda ČSSD a kandidát na ministra vnitra Jan Hamáček.

Ministerstvo chce zrušit matriky, kde se ročně zapíše méně než dvacet narození, úmrtí a sňatků. ČSSD, která teď jedná s hnutím ANO o vládní spolupráci, to však odmítá.

Komunisté chtějí vyřešení misí, Hamáček změny odmítá

Mezi stranami zbývá ještě dořešit téma zahraničních misí, komunisté si totiž nepřejí jejich navyšování. Vyjednávání o této formulaci v koaliční smlouvě se zastavila a pokračovat budou až po skončení referenda.

„Situace je velmi nepřehledná a od sociálních demokratů zní spíše ne menšinové vládě ANO a sociální demokracie, tak nevíme, proč bychom měli uspěchávat naše jednání,“ řekl předseda KSČM Vojtěch Filip.

Hamáček ale výrazné změny v dohodnutém textu odmítá. „Já jsem od začátku měl pocit, že to je o drobné úpravě formulace. Pokud by chtěli komunisté zásadní změnu v textu, tak to už možné není,“ upozorňuje šéf ČSSD.

Hlasovací koalice ANO-SPD-KSČM znovu zafungovala

To, že spolupráce ANO a ČSSD nemusí být ideální, ukázalo podle opozice i úterní hlasování ve sněmovně. Sociální demokraté v referendu hlasují o vzniku koalice s ANO, ve sněmovně si ale poslanci ANO našli jiné spojence – společně s KSČM a SPD zablokovali projednávání kauzy novičok a výroků prezidenta Miloše Zemana.