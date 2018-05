Spolupracoval, přesto dostal vyšší trest. Případ Tomáše Březiny může další odradit, varuje ministerstvo

přehrát video Události: Spolupracující obvinění

Místo původních čtyř let rozhodl odvolací soud o šestiletém vězení pro bratra šéfa lihové mafie Tomáše Březinu, který při vyšetřování spolupracoval s policií. Kvůli rozsahu jeho spolupráce napadá verdikt ministr spravedlnosti, který podal na návrh státních zástupců stížnost pro porušení zákona k Nejvyššímu soudu. „My navrhujeme, aby Nejvyšší soud vrátil věc k Vrchnímu soudu v Olomouci a aby s ohledem na ten trest ji projednal znovu,“ říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová.

Tomáš Březina odsouzený na 6 let „Když vezmu, že jsem strávil na policii tisíce hodin, tisíce výslechů, tak jestli tohle má být odměna, tak mi to připadá jako těžce neférové.“

Ve stížnosti pak úřad zmiňuje, že případ by mohl mít špatný vliv na spolupráci dalších lidí s policií. Ti jsou přitom klíčoví především pro vyšetřování organizovaného zločinu. „Uložení takto přísného trestu, který byl za uvedených skutečností odvolacím soudem podstatně zpřísněn (…), by mělo neblahé důsledky. Bylo by totiž jasným a zřejmým negativním signálem pro další, v budoucnu projednávané trestní věci…,“ píše ve stížnosti pro porušení zákona, kterou má ČT k dispozici. Tomáš Březina byl pro policii důležitý Pro policii byly informace od Tomáše Březiny zásadní – vedl evidence pro svého bratra Radka Březinu. „Bez tohoto důkazu by se nepodařilo prokázat nejen účast všech členů organizované zločinecké skupiny na žalovaném jednání, ale zejména pak celkový rozsah trestné činnosti a celkový objem nezdaněného lihu,“ píše se ve stížnosti s tím, že policie by jinak mohla vycházet jedině z množství lihu, které našla v jednotlivých tajných úložištích – což by představovalo jen nepatrný zlomek. Odvolací soud ve svém zdůvodnění, proč zvyšuje trest Tomáši Březinovi, uvedl, že ten původní byl příliš mírný vzhledem k tomu, že byl hned dalším článkem po šéfovi skupiny. „Není výjimkou, že soud ukládá i přísnější trest, než třeba navrhuje státní zástupce. Je to zcela na úvaze soudu,“ zdůrazňuje Roman Lada ze Soudcovské unie. Výsledkem v případě Tomáše Březiny pak byl rozsudek šest let vězení a propadnutí veškerého majetku. „Když vezmu, že jsem strávil na policii tisíce hodin, tisíce výslechů, tak jestli tohle má být odměna, tak mi to připadá jako těžce neférové,“ komentoval již dříve rozhodnutí soudu Tomáš Březina.

Fakta Kdo jsou odsouzení v kauze lihové mafie Kdo jsou odsouzení v kauze lihové mafie Radek Březina – Už při rozsáhlé výpovědi v první den soudu hovořil 14 hodin. Přiznal, že byl hlavou celé skupiny, vše fungovalo na jeho příkaz a líh byl jeho. Odmítl uvést jména odběratelů nelegálního lihu, popřel také, že by uplácel celníky. Podle něj nelegální obchody umožnila rutinní práce celníků, z nichž se někteří dali oklamat fiktivní denaturací lihu.

Tomáš Březina – bratr Radka Březiny a spolupracující obviněný. K trestné činnosti se doznal, uvedl však, že jeho role nebyla tak velká, jak se mu přisuzuje. „Byli lidé, kteří to měli v denní náplni práci, pro mě to byla okrajová záležitost, staral jsem se o evidence a vyúčtování. I bratr mi říkal, že mi nic nehrozí,“ řekl třeba.

Lubomír Kaláč – hlavní spolupracovník Radka Březiny. Činnost skupiny začal odkrývat jako první, status spolupracujícího obviněného mu ale soud nepřiznal s ohledem na rozpory v jeho výpovědi.

Radek Menšík – jednatel společnosti Morávia-Chem. Přiznal, že byl bílým koněm. Ačkoliv byl Menšík faktickým šéfem společnosti, veškeré příkazy mu dával Březina. Zpočátku domlouval odběry technického lihu, poté se podílel i na fiktivních denaturacích či hlídání odvozu nelegálního lihu.

Václav David – měl se podílet na navážení nelegálního lihu. Soudu tvrdil, že jízdy s lihem bral jako práci pro Morávia-Chem, nedokázal však vysvětlit, proč si na jízdy bral dovolenou. Myslel si prý, že vozí destilovanou vodu, a jeho nevědomost trvala údajně půl roku. Přiznal, že pouze plnil příkazy, ale vozil s sebou i „50 000 korun na kafe pro policii“.

Rostislav Hanulík – pokladník, přiznal, že se podílel na fiktivních denaturacích lihu. Narodila se mu postižená dcera a potřeboval prý práci.

Ivan Kovářík – správcem nemovitostí Vladimíra Březiny a jeho syna Tomáše se stal na počátku roku 2006, dříve pomáhal například s přípravou areálu ve Stojčíně. Měl na starosti 11 areálů nebo skladovacích prostor.

Tomáš Pantlík – jako jediný z obžalovaných se nezodpovídal z krácení daní, ale jen z tajných skladů s lihem, což potvrdil ve své výpovědi i Radek Březina.

Žalobce se zvýšení trestu vězení u Tomáše Březiny nedomáhal, chtěl však, aby odvolací soud uložil právě propadnutí veškerého majetku. „Bylo to pro nás překvapení. Podle našeho názoru byla ta výše trestu původně uložená plně adekvátní míře spolupráce pana obžalovaného,“ říká státní zástupce Petr Šereda. „Nás to zaskočilo velmi nepříjemně, protože to nebylo nikým avizováno. A soud tak rozhodl způsobem, kterého se nikdo nedomáhal,“ říká advokát Tomáše Březiny Pavel Fryšák.

Nyní se čeká, jak o ministerské stížnosti rozhodne Nejvyšší soud. Není to jediný případ, kdy soud uložil pro spolupracujícího obviněného přísnější trest. „Některá státní zastupitelství zaznamenala ojediněle i případy, kdy soudy náležitě nezohlednily postavení spolupracujícího obviněného a uložily přísnější tresty, než navrhoval státní zástupce. Tyto rozsudky byly později korigovány v odvolacím řízení,“ říká mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Státní zástupci si možnost využití institutu spolupracujícího obviněného pochvalují, ale v praxi narážejí na některé nedostatky. Žalobci mají za to, že pozice spolupracujících obviněných by měla být jasnější a měly by se zavést některé změny. „Pokud státní zástupce označí spolupracujícího obviněného v obžalobě, tak on po celé řízení před soudem nemá jistotu, že na konci mu soud toto postavení uzná a získá benefity, které vyplývají ze spolupráce s policií a nakonec se soudem,“ říká vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Podle ní by tak bylo namístě, aby soud už na začátku hlavního líčení musel říct, zda dotyčný splnil podmínky spolupracujícího obviněného. „Soud by přezkoumal podmínky z přípravného řízení a buď shledal, že je ta osoba splňuje, či nikoliv. Ta jeho pozice by byla pevnější a jeho jistota by byla větší,“ říká Bradáčová.