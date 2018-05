Šlechtová: U zakázky na radary za miliardy korun inspekce zjistila extrémně závažné nálezy

Poznamenala, že její auditoři nalezli určitá pochybení i v marketingovém průzkumu na nákup víceúčelových vrtulníků. Za ně by mohla armáda dát až 13 miliard. „Samozřejmě i toto bylo předáno Vojenské policii,“ dodala. V souvislosti se zakázkou na vrtulníky řekla, že vláda by mohla o způsobu jejího zadání rozhodnout na začátku léta. Zadávací dokumentace je podle ministryně hotova z 85 procent.

Šlechtová musela v poslední době vysvětlovat fotografii svého psa na hrobě Neznámého vojína na Vítkově, využívání VIP letištních služeb ve funkci ministryně pro místní rozvoj a zaměstnání bývalého ezoterika Evžena Teršla jako poradce pro oblast IT. Spekuluje se o tom, že Babiš se Šlechtovou do nové vlády nepočítá.

Šlechtová poznamenala, že Vojenské policii předala i další případy. „Mohu konstatovat, že ten hon na mě třeba souvisí s mými podáními. Protože těch podání je několik, jsou to významné staré zakázky, není to ani jedna zakázka za mě,“ podotkla.

„Vnímám to jako kampaň proti mé osobě. Na ministerstvu obrany jde opravdu o veliké peníze. Když tady nastavujete procesní řízení, nastavujete změny v akvizičním procesu, vyměnil se ministr, náčelník generálního štábu, tak se samozřejmě nabízejí různé spekulace,“ podotkla.

Lidové noviny, které jsou ve svěřenském fondu Andreje Babiše, v polovině května uvedly, že Šlechtová jako ministryně pro místní rozvoj často využívala VIP služeb na letišti. Stát za to zaplatil přes 300 tisíc korun. Babiš to označil za plýtvání. Šlechtová se brání, že vždy létala ekonomickou třídou. „Opravdu nejsem rozhazovačná. Jedná se o silnou diskreditaci mé osoby. Zatím neznám, co je cílem. Mohou to být různé spekulace,“ řekla.