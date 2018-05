Pirátskému poslanci, který Babiše vinil z rozkrádání dotací, disciplinární řízení nehrozí

„Zjevně to nebylo urážkou,“ komentoval verdikt výboru o nezahájení disciplinárního řízení jeho člen za Piráty Jakub Michálek. Nedovede si ale také představit, co by na seznamu politicky nevhodných výroků mělo být.

V zahraničí se zdržte nevhodných výroků, vyzval výbor

Výbor však v usnesení vyzval všechny poslance, aby se v zahraničí zdrželi nevhodných výroků. „Výbor dal jasný signál, že je potřeba, aby každý poslanec bez ohledu na politickou stranu zachovával principy slušného chování, vyjadřování a byl si vědom, že má hájit Českou republiku, nikoli sehrávat roli, která by ji poškozovala v zahraničí,“ řekl předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM).

Členové výboru odmítli také podnět směřující vůči poslankyni ANO Heleně Válkové. Poslankyně podle serveru Novinky.cz na jednání jednoho z výborů při kritice postupů orgánů sociálně-právní ochrany dětí a opatrovnických soudů použila pro své argumenty osobní údaje konkrétního dítěte. Výbor nevyhověl podnětu právní zástupkyně, Válkové výrok je podle Grospiče plně krytý svobodou projevu poslance ve sněmovně.

V disciplinárních řízeních hrozí peněžitý postih až do výše jednoho poslaneckého platu.