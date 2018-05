Ve středu můžou udeřit silné bouřky. Hrozí zatopení sklepů

„I v dalších dnech se mohou ojediněle vyskytnout i silné bouřky. Výstrahy budeme v případě potřeby upřesňovat,“ dodali meteorologové.

Pršet by mělo už v úterý, a to na jihovýchodní Moravě, kde se už v úterý kolem poledne začala vytvářet kupovitá oblačnost. Teploty se budou v úterý pohybovat mezi 22 a 26 stupni Celsia. Ve středu se o jeden stupeň sníží.

Ve čtvrek by měly pokračovat přeháňky i bouřky, pršet by nejvíc mělo odpoledne a k večeru. Dopoledne by mělo být jasno. Teploty dosáhnou 21 až 25 stupňů Celsia. V pátek a v sobotu bude mít počasí podobný průběh, tedy slunečné dopoledne a deštivé odpoledne.

Ustávání přeháněk a bouřek očekávají meteorologové až v neděli. Od pondělí by mělo být polojasno a mělo by se začít oteplovat na 24 až 28 stupňů Celsia.