Léčba rakoviny milencem? Dokument ČT odhaluje podvodné praktiky alternativní medicíny

„Reakce jsou bouřlivé. Chodí nám ze všech stran a z 95 % jsou pozitivní. Lidé si dokument doporučují a komunikují o tom, co sami zažili. A přesně to jsme chtěly nastartovat,“ říká Maixnerová o prvních ohlasech po odvysílání pořadu. „Udělal mi radost jeden pacient Aktipu, který mi napsal, že tam dnes nepůjde,“ doplňuje Lokajová.

Zkušenosti onkologických pacientů s alternativní léčbou byly impulzem ke vzniku dokumentu. „Měla jsem dojem, že pacienti, kteří si stěžují, trochu přehání. Ale když Ivana začala nosit ten videomateriál, tak jsem tomu zpočátku vůbec nechtěla věřit,“ říká Maixnerová. Léčitelé totiž například tvrdili, že člověk si může změnit DNA.

Překvapení bylo o to větší, že někteří z léčitelů měli vystudovanou medicínu. „Titul před nemravností nikoho nechrání,“ komentuje to Maixnerová. A Lokajová dodává: „U některých těch léčitelů jsem měla pocit, že jsou velmi dobře zmanipulováni a že částečně věří tomu, že vědí něco víc. U někoho je to ale naprostý kalkul.“

Alternativní medicína má dvě hlavní rizika. Prvním je, že může zhoršit stav pacienta. Druhým je zanedbání opravdové léčby. Jejich předcházení bylo jedním z motivů natočení dokumentu.

„Veřejnoprávní televize má povinnost chránit oběti. A toto bylo natočeno ve veřejném zájmu a po mnoha stížnostech onkologických pacientů,“ říká Maixnerová. Odezvu od Aktipu tvůrci dokumentu zatím nemají.