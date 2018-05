Jourová: Úpravu legislativy k GDPR Česko a dalších sedm zemí zaspalo

Čí je chyba, že Česká republika pravděpodobně nestihne do 25. května přijmout potřebnou legislativu?

Nemůžu si pomoct, je to chyba české strany, která na přípravu měla dva a půl roku. Není v tom sama, ještě dalších sedm zemí nebude mít potřebné zákony. Což je škoda, protože jsme se snažili, aby si každý stát mohl v legislativě prosadit vlastní specifické úpravy – zejména co se týče veřejného sektoru. Teď bude určitá doba právní nejistoty, protože česká legislativa má řešit právě ty věci, které tedy GDPR neřeší.

Co bude pro Česko znamenat chybějící legislativa?

Nastane doba právní nejistoty. GDPR je nařízení, které platí ihned, tedy od 26. května. Zcela jistě to bude zátěž na všechny instituce, firmy, úřady, aby se zorientovaly v požadavcích. Ti, co se ptají, chtějí být v souladu se zákonem. Pokud zatím chybí, dostávají se do problému. Novinka určitě zatíží Úřad na ochranu osobních údajů, protože bude mít velkou lavinu dotazů.