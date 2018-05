Bič na řidiče se odkládá. Změny v bodovém systému nechá Ťok na nového ministra

Novela, kterou chtěl prosadit Dan Ťok, stojí na principu dvakrát a dost: pokud by se řidič dvakrát během jednoho roku dopustil závažného přestupku, automaticky by přišel o řidičský průkaz. Předloha už je sice hotová, Dan Ťok ji chce ale hájit jen ve sněmovně, v příští Babišově vládě už totiž být nechce: „Bude-li ho chtít kdokoli pustit dál a bude mít tu odvahu, tak ať to udělá, já bych to velmi doporučoval.“

Exministr dopravy Zbyněk Stanjura (ODS) nedávno v Otázkách Václava Moravce kritizoval, že se změny v bodovém systému připravují příliš dlouho: „Loni v únoru jsme tady seděli spolu s panem ministrem, on tady vytáhl do kamery papír a říkal: Takhle bude bodový systém… a jsme v dubnu, uběhlo čtrnáct měsíců,“ kritizoval Stanjura.

Přísnější postihy za nebezpečné předjíždění nebo smsky za volantem

Změny bodového systému mají například přísněji postihovat řidiče, kteří nebezpečně předjíždějí v místech, kde nemají. Zatímco teď je možné uložit maximální pokutu 10 tisíc korun, nově by se ve správním řízení zvedla až na 25 tisíc korun. „Takové jednání je nutné postihovat nejvíc, protože to nejsou přestupky z nedbalosti,“ upozorňuje ředitel dopravní policie Tomáš Lerch.