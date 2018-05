Exšéfovi firmy, která dodávala kabely do tunelu Blanka, obstavila policie účty

Kvůli kauze údajných daňových úniků kolem společnosti ČKD Praha DIZ obstavila policie majetek za stovky milionů korun. Vyšetřovatelé zjistili, že firma, která dodávala také technologie do tunelu Blanka, zařazovala do svého účetnictví fiktivní faktury. Pražský magistrát chce nyní situaci prověřit, a žádá proto o nahlédnutí do vyšetřovacího spisu. Podvody podle policie řídil tehdejší šéf společnosti Petr Speychal. Ten teď spolu s dalšími jednadvaceti lidmi čelí obvinění.