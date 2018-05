Ano s ANO? V ČSSD začíná referendum, zda vstoupit do vlády

O vstupu do vlády budou moci hlasovat všichni členové ČSSD, kteří do strany vstoupili nejméně 30 dní před začátkem referenda. Jde zhruba o 17 700 lidí. Referendum bude probíhat až do 14. června, tedy tři a půl týdne. Straníci nicméně nebudou moci hlasovat kdykoli, nýbrž vždy na schůzích místních organizací, kterých je přes tisíc.

Mezi prvními se sejdou sociální demokraté v Brně-Líšni, Praze 6 nebo v Bohumíně. Hlasovat budou po šesté či půl sedmé večer.