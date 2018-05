Když základní léčba nestačí. Pojišťovna odmítla zaplatit statisíce, pacientka čeká na smrt, nebo na soud

„Slyšela to i moje maminka, když jsem u ní byla. Před šesti lety zemřel můj bratr. A moje maminka, když to slyšela, tak řekla, že už asi podruhé nevydrží dívat se dítěti do hrobu,“ říká Monika Buksová.

V odmítnutí doporučila pojišťovna pacientce jinou léčbu. „Ošetřující lékař mi řekl, že to absolutně nedává smysl, protože se jedná v podstatě jenom o další varianty toho, co už na klientku zkoušel a co nefunguje,“ zavrhla doporučení pojišťovny advokátka Dvořáková.

V roce 2013 proplatily pojišťovny na paragraf 16 přes 600 milionů korun. Za minulý rok to byl už dvojnásobek. Bezmála 1,2 miliardy korun. Vedle toho zamítly pojišťovny asi třináct procent žádostí.

„Samozřejmě jsou nějaké rozpory, třeba jeden revizní lékař versus ošetřující lékař. Pak by ale měla být nějaká možnost přezkumu toho rozhodnutí. Plus se samozřejmě pacient může obrátit na soud. Přičemž uznávám, že pokud jde o ten soud, tak to někdy může trvat velmi dlouhou dobu. A pacient potřebuje tu věc řešit rychle,“ dodává ministr zdravotnictví v demisi.

A čas je přesně to, co Monika Buksová už nemá. Přesto podala odvolání, a když nepomůže, je rozhodnutá se soudit. „Nezbývá mi nic jiného než zabojovat. Co jiného mi zbývá? Já to nevzdám,“ říká odhodlaná pacientka.