Zůstane socha růžového králíka v plzeňském parku? Rozhodnou lidé v anketě

Socha růžového králíka v plzeňském parku stojí už dva a půl roku a z výšky téměř pěti metrů už leccos viděl a zažil. Několikrát ho vandalové i postříkali sprejem. „Viděla jsem sochu jednou pomalovanou hákovými kříži a podobnými věcmi,“ potvrdila obyvatelka Lochotína Edita Piskačová.

Na druhou stranu k němu ale chodí zamilované páry na rande a turisté se u něj fotí. „Viděla jsem takové video na internetu, kde to bylo a mě to strašně zaujalo,“ řekla Slovenka Linda Galambošová.

Králík jako orientační bod

Jedné z nejrušnějších křižovatek na Lochotíně už v Plzni neřeknou jinak než u růžového králíka. Málokdo z kolemjdoucích ale tuší, proč socha vlastně vznikla. „Je to o ohrožení něčeho tak křehkého, jako je lidský život nebo existence jedince, strach z něčeho, co vlastně působí na nás všechny a nemůžeme s tím nic moc dělat,“ prozradil autor sochy Adam Trbušek.

Umělecké dílo má budit emoce. V případě Panoptika může být autor více než spokojený. „Se studenty jsem mluvil a říkal jsem jim, já se na to těším, že to bude něco avantgardního, něco jiného, a vyhrál to králík. Já jsem se začal smát, pak jsem se trochu zhrozil,“ přiznal starosta prvního městského obvodu Plzně Miroslav Brabec (ČSSD).

Spíš než obří králík ale lidem vadí pan Mrkvička. Tedy torzo lidského těla, které požírá. „Podle mě je to hrůza, nemělo by to tady na sídlišti vůbec co dělat,“ naznal jeden z obyvatel Lochotína. V anketě místních obyvatel zatím králík vyhrává. Ze zhruba 6200 hlasů je 57 procent pro, aby tady zůstal.