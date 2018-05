Budoucnost vlády je v rukou členů ČSSD. Výsledek referenda ale není vůbec jistý

Sociální demokraté by měli v menšinové vládě obsadit pět ministerstev – zahraničí, vnitra, práce, zemědělství a kultury. Spekulovalo se o tom, že by ČSSD mohla obsadit ještě obranu. Rozdělení resortů se ale podle předsedy strany Jana Hamáčka už měnit nebude. „Žádné změny v resortech se nechystají,“ řekl ČT.

Nepomohlo ani to, že do Teplic přijel v pátek se spolustraníky diskutovat sám předseda Jan Hamáček. V neděli v podvečer dorazil i na Plzeňsko, odkud také zaznívají kritické názory. Ani místní buňku ale nepřesvědčil. Plzeňské ČSSD vadí spolupráce s komunisty i to, že by ve vládě byla trestně stíhaná osoba. Zastává proto názor, že by hlasy sociální demokracie byly silnější v opozici.

Spolupráce s ANO a KSČM se nezamlouvá ani buňce v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Vstup do koalice naopak v sobotu téměř jednomyslně schválila středočeská organizace. Silnější hlasy pro vstup do koalice znějí i z Prahy, Libereckého a Jihočeského kraje. Spíše pro společnou vládu je Karlovarsko, Královéhradecko, Zlínsko a Vysočina. Nerozhodně je to v Pardubickém a Olomouckém kraji.