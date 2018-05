Lety politiků vyjdou ročně na miliony. Babiš chce zjistit, kolik za ně ministři utrácí

Premiér v demisi Andrej Babiš chce od všech ministrů vyčíslit náklady na zahraniční cesty, a to kvůli dopisu ministryně obrany v demisi. Karla Šlechtová ho o to požádala v reakci na zveřejnění jejích útrat za VIP služby na letišti. „Já si myslím, že to paní ministryně zbytečně dramatizuje, že jsme si to mohli vyříkat na vládě,“ reagoval Babiš.

Přesto požádal ministry o vyúčtování cest od ledna 2014 nejen vládní letkou, ale i běžnými aerolinkami, které vládní činitelé nebo třeba hradní úředníci využívají. Hrad například nedávno zveřejnil, že letenka pro kancléře Vratislava Mynáře do Číny, kde zjišťoval situaci okolo prezidentova čínského poradce, vyšla na 93 tisíc korun.

„Je potřeba se podívat na to, jak resorty hospodařily, sám jsem zvědav, jestli na konci nebudu překvapen,“ řekl ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO).