Poche ministrem zahraničí? Babiš chce shodu s prezidentem, který je proti

Sociální demokraté by měli v menšinové koaliční vládě s ANO obsadit pět křesel. Jména kandidátů na ministry zveřejnili v pátek, přičemž právě kandidatura Pocheho vyvolala největší pozornost.

Prezident Zeman totiž jeho účast ve vládě předem odmítl. Vysvětlil to tím, že Poche v minulosti napsal článek vstřícný vůči migrantům a migračním kvótám. Prezident se domnívá, že by se tak Poche dostal do rozporu s oficiální zahraniční politikou nové vlády. Poche, který před prezidentskými volbami podpořil Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše, se chce se Zemanem sejít a své názory a priority mu vysvětlit.