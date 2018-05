Mise v Pobaltí je klíčová, varuje generál Petr Pavel. Kvůli ní ale komunisté nemusí podpořit vládu

Komunisté už oznámili, že pokud bude programové prohlášení vlády ANO s ČSSD obsahovat závazek na posílení zahraničních misí armády, KSČM vzniku kabinetu nepomůže. Návrh prohlášení nyní počítá s vysláním dalších vojáků do Afghánistánu, Iráku a nově i Pobaltí.

„Mise v Afghánistánu a Iráku jsou v souladu s tím, co české vlády dlouhodobě prosazují, a to je namísto přijímání uprchlíků spíše stabilizace zdrojových zemí. To komunistům nevadí, vadí jim ale přítomnost českých vojáků v Pobaltí. Podle mě je ale Pobaltí klíčová oblast pro naše bezpečí,“ upozornil v pořadu Otázky Václava Moravce ředitel Ústavu mezinárodních vztahů v Praze Petr Kratochvíl.

Podle generála Petra Pavla je ale mise v Pobaltí pro postavení České republiky uvnitř NATO klíčová. „Narušilo by to naše vztahy s Aliancí. Naše jednotka už tam byla na tři měsíce, další přítomnost formou mise má ukázat, že všichni členové NATO berou ruskou hrozbu vážně. Naši spojenci už tam jsou,“ vysvětlil Pavel.