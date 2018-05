Pro službu to základní. Armáda pořizuje výstroj, aby si ji vojáci už nemuseli dokupovat

„Mým cílem je, aby se o výstroji časem už vůbec nemluvilo, aby vojáci za pár let měli všechno, co potřebují,“ říká ministryně v demisi Karla Šlechtová (nestr. za ANO). Podle dubnového rozhodnutí ministerstva budou helmy a několik typů polní obuvi dodávat dvě firmy v příštích několika letech.

„Výcvik je pro výstroj, obzvláště obuv, úplně devastující. Myslím si, že pro ně jsou dvoje maskáče a dvoje boty na rok minimem,“ říká praporčík Altman. V armádě slouží přes dvacet let, zkušenosti sbíral i na zahraničních misích v Afghánistánu, Kosovu a Makedonii. Na vyšším komfortu služby v zahraničí se podle jeho slov podílí právě kvalitní výstroj.

Nové helmy se od starých liší řadou doplňujících prvků, jak je třeba držák na noční vidění v přední části, nebo na sluchátka. Velení armády nyní chce, aby každý voják měl nárok na vlastní helmu i ochrannou vestu.

To zatím není samozřejmost. „Přileb a vest je omezený počet. V podstatě je dáváme těm jednotkám, které jdou buď do nasazení, nebo se do něj připravují. Jednotka, která se vystřídá v nasazení, tam nechá svoje vesty a přilby a přijde jiná jednotka, jejíž členové si to zase oblečou,“ přibližuje velitel 4. brigády rychlého nasazení v Žatci Roman Náhončík.