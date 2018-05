Podnikatel platil detektivovi miliony za ochranu před policií. Toho inspekce obvinila z podvodu

Začalo to v roce 2000. Podnikatel z Moravy se tehdy dozvěděl od svého známého, že má být v hledáčku policie kvůli jeho podnikání. A nabídl mu pomoc. Seznámil jej s tehdejším policistou Jindřichem Látem. Aby byl podnikatel „v klidu“ a nemusel se obávat policie, detektiv mu slíbil, že za dvacet pět tisíc korun měsíčně se postará o „kontrolu“ policejního řízení. Podle inspekce ale ve skutečnosti policista neměl v úmyslu domluvené služby vykonat.

V obvinění vyšetřovatelé popisují, že se požadavky na platby měnily. A podnikatel kvůli obavám z policie dál platil. Lát a prostředník, přes kterého se peníze měly předávat, si totiž zjistili podnikatelovu finanční situaci, a když se zvyšoval jeho obrat a výnos, měl si podle obvinění tehdejší detektiv říct o další peníze. „…navrhnul, aby mu měsíční platby za poskytované služby byly počítány podle počtu dovezených kontejnerů se zbožím s tím, že za každý dovezený kontejner požadoval částku 5000 korun,“ stojí v obvinění.

Podnikatel uprchl před smyšleným zatykačem

Jen v letech 2002 až 2005 měl podnikatel za „ochranu před policií“ zaplatit přes deset milionů korun. „Celkově od něj ve sledovaném období za příslib zajištění nestandardního a pro něj příznivého postupu policejních orgánů převzal částku ve výši nejméně 12 000 000 korun,“ tvrdí se v obvinění.

Jindy měl podnikatel peníze podle vyšetřovatelů zaplatit za to, že bude zrušený zatykač vydaný na něj. Netušil však, že šlo o smyšlenou informaci, kvůli které odcestoval na několik týdnů do zahraničí, kde se ukrýval.

„Peníze předával Jindřichu Látovi na základě jeho požadavku a za jím určených podmínek dobrovolně, aniž by k tomu byl přinucen a poté, co ho Jinřich Lát přesvědčil a ujistil, že jako policista bude své pravomoci neoprávněně užívat v jeho prospěch,“ stojí v obinění.

Vyšetřovatelé v dokumentu tvrdí, že Lát se podvodného jednání dopouštěl od roku 2000 do června 2014 a zmiňují dále i jména dalších dvou podnikatelů.