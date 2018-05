Smlouva s ďáblem může ČSSD pomoci utéct hrobníkovi z lopaty, míní Hašek

A odmítl přirovnání, že by ČSSD byla jako mužem týraná žena, která se k němu dobrovolně vrátí a přivede i tchyni, myšleno komunisty. „Nejsem si jist, jestli jsme v minulé vládě byli týranou ženou. V minulém volebním období jsme byli hlavní vládní stranou, měli jsme premiéra, splnili jsme devadesát procent programu a k čemu nám to bylo? Pokud jsme to nedokázali odprezentovat, tak to umně využil Andrej Babiš,“ řekl dlouholetý sociálnědemokratický politik.

„Smlouva s ďáblem“. I tak se v páteční Devadesátce České televize vyjádřil vůči Andreji Babišovi Michal Hašek. „Dopředu říkám, že jsem zastáncem toho jít zkusit vládnout do menšinové koalice s panem Babišem, jakkoliv to pracovně nazývám smlouvou s ďáblem,“ řekl Hašek. Pro umírající sociální demokracii ale podle něj žádné řešení není ideální. „Sociální demokracie je dnes de facto hrobníkovi na lopatě,“ dodal.

Ten byl při vyjednávání menšinové koalice s hnutím ANO podle svých slov osloven asi mezi dalšími dvaceti experty sociální demokracie jako bývalý stínový ministr zemědělství a venkova a pomáhal za ČSSD vyjednávat v tomto resortu.

„Levice ve volbách dostala nejvíce na frak od listopadu 1989. Má třicet poslanců z dvou set. Jestli máme šanci do vlády prosadit levicová témata, do programového prohlášení vlády dostat věci, které by tam Andrej Babiš například s ODS nikdy nenapsal, pak si myslím, že je povinností ČSSD to zkusit. Samozřejmě KSČM bude v lavicích sněmovny, nikoliv ve vládě, čili není to přímá účast komunistů na vládě a zabráníme nástupu extremistů, Tomia Okamury. Bude se realizovat spíše levicový, než pravicový program,“ nastínil svou představu Hašek.