Sídliště jako králíkárna? V pražském Černém Mostě či Ďáblicích život klíčí mezi panely

Asi nejzávažnější je, že stále se opakující spory mezi obyvateli a developery jsou zakořeněné hluboko ve způsobu nastavení vztahů. A to jak mezilidských, tak těch mezi lidmi a kapitálem.

Developeři na sídliště často nevstupují s pokorou, ohleduplností a vědomím, že zasahují do živého organismu. Působí naopak, jako by měli klapky na očích a nemysleli na nic jiného než na zisk, shodli se debatující. A tento přístup není vlastní pouze soukromníkům „O to horší je, když se pak stejně chová samo město. To je postavené na hlavu,“ lamentuje Kašpar.

„Sídliště je primárně obytný prostor. Patří obyvatelům a je třeba dát jim větší prostor v debatách provázejících vstup jakékoliv soukromé investice,“ říká Frejlachová. Připomíná, že investovat by pomalu mohli začít i sami obyvatelé. Jejich sdružení vlastníků jednotek (SVJ) už mají většinou za sebou nejnutnější opravy samotných domů. Stále však generují příjmy a ty by se mohly čím dál víc začít využívat na rozvoj veřejných prostranství.