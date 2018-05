ČSSD chce do vlády vyslat Hamáčka, Tomana, Krčála, Staňka i Pocheho

Narodil se 20. srpna 1964 ve Velkém Meziříčí. Vystudoval Středního odborné učiliště strojírenské ve Žďáru nad Sázavou, později si doplnil maturitu. Po škole pracoval Žďárských strojírnách a slévárnách, a to do roku 1986. Vysokoškolské vzdělání získal na na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na Institutu mezioborových studií Brno a Univerzite Jana Amose Komenského.

Stranickou kariéru odstartoval v roce 1989, kdy těsně před sametovou revolucí vstoupil do KSČ. V ČSSD je členem od roku 1996, působil jako tajemník a později předseda Okresního výkonného výboru ČSSD Žďár nad Sázavou. V letech 2009 - 2013 byl statutárním místopředsedou Krajského výkonného výboru ČSSD Kraje Vysočina. Od roku 2013 je předsedou Krajského výkonného výboru ČSSD Kraje Vysočina. Mimo to byl v letech 2012 - 2014 byl členem Předsednictva ČSSD.

V letech 2002 a 2006 uspěl v komunálních volbách do zastupitelstva obce Polnička v okrese Žďár nad Sázavou. Do vyšší politiky vstoupil v roce 2008, kdy se dostal do Zastupitelstva Kraje Vysočina. Měl na starosti sociální oblast, prorodinnou politiku, protidrogovou prevenci a multikulturní spolupráci.

Během své kariéry působil na ministerstvu obrany i na ministerstvu sociálních věcí. Od ledna loňského rokuje náměstkem vnitra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu na Úřadu vlády ČR.

