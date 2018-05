Z Česka loni odjelo bojovat do Sýrie 11 lidí, dva byli Češi

Z České republiky loni odjelo bojovat do Sýrie jedenáct lidí. Z toho byli dva Češi a ostatní cizinci. Vyplývá to ze situační zprávy o vnitřní bezpečnosti země za loňský rok, kterou získala ČTK. Česko podle ní bylo po porážce takzvaného Islámského státu v Sýrii a Iráku tranzitní zemí, kudy se zahraniční bojovníci snažili dostat zpět do Evropy.