Inspekce zkoumala zakázku na boty, vyšetřování firmy Blažek předala policii

Úředníci Policejního prezidia zodpovědní za nákup desítek tisíc párů bot pro policii se podle Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) nedopustili trestného činu. Inspekce jejich vyšetřování podle zjištění ČT odložila. Nepodařilo se totiž prokázat, že by úmyslně pochybili. Věc tím ale nekončí. Je totiž podaná stížnost a tou se bude zabývat státní zástupce. Řekl to mluvčí GIBS Ivo Mitáček s tím, že policie šetří další část případu, a to možné pochybení firmy Blažek Praha, která boty vyrobila.