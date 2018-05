Členové volebních komisí dostanou od státu více peněz, komisaři si polepší o pětistovku

Zvýšení odměn má přinést chystaná vyhláška ministerstva vnitra, která je zatím v připomínkovém řízení. Navýšení požadovaly obce, kraje i jejich organizace s odůvodněním, že se jim nedaří naplnit okrskové volební komise a získat do nich dostatek kvalitních zájemců.

Podle představ některých z nich by v případě dvoukolových voleb mělo být navýšení ještě razantnější. Ministerstvo vnitra se tomu bránilo s odůvodněním, že by to výrazně zatížilo státní rozpočet, neboť volebních komisí je zhruba 15 tisíc.