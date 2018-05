Ústecká ČSSD odmítla podpořit vládu s ANO: Foldyna kritizuje dojednaný program i vládní posty pro ČSSD

Podle krajského předsedy sociálních demokratů Miroslava Andrta potvrdily negativní nálady vůči vládě s hnutím ANO a s podporou komunistů tento týden jednotlivé okresy. „Je velká skepse k tomu, jakým stylem a co se vyjednalo a v jakém postavení tam hlavně ta naše strana dnes figuruje. Myslím si, že jestli se za těchto podmínek referendum spustí, tak předpokládám, že výsledky našeho kraje budou jednoznačně proti tomu angažmá,“ uvedl Andrt.

Podle Foldyny se výhrady týkají především programu budoucího kabinetu a to hlavně podpory strukturálně postižených regionů. „Je vidět, že to nikdo nepřipravoval a nikdo to nekonzultoval. Přitom my jsme jim nabízeli opravdu poměrně věcně zpracované doplňky z programu Restart. To se tam vůbec neobjevilo,“ doplnil Foldyna.

Místopředsedovi strany také vadí, jaké resorty by ČSSD měla obsadit. Sociálním demokratům má připadnout zahraničí, vnitro, práce, zemědělství a kultura. „Já si nejsem jistý, že by kultura a ministerstvo zahraničí byly nějakým velkým přínosem pro volební program a prosazování věcí sociální demokracie,“ kritizoval Foldyna.

Předseda Senátu Štěch: „Nevěříme, že Babiš změní své chování“

Svou kritiku vznikající vlády zopakoval také předseda Senátu Milan Štěch: „Nevěříme, že Andrej Babiš změní svoje chování a bude sociální demokracii respektovat jako suverénní stranu a partnera a že nebude pokračovat v jejím systematickém poškozování. Vycházíme z vlastních zkušeností, protože někteří z nás se účastnili koaličních jednání v období 2013 až 2017,“ uvedl Štěch v dopise podepsaném za celý senátorský klub ČSSD.

Podle něj zástupci ANO často měnili svá stanoviska, aby prezentovali pouze populární věci. Věci, které se nedařilo plnit nebo které nepřinášely politické body, svedli na špatnou práci ministrů za ČSSD.