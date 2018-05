Terezínská tryzna bez rabínů. Na vzpomínkovou akci poprvé od války připadl židovský svátek

„Svátek se týká všech židů. Někteří ho dodržují, někteří ne,“ říká Karol Sidon, vrchní zemský rabín. Sám se letos do Terezína nevypraví. Na akci bude chybět i vrchní pražský rabín David Peter. Podle Jana Munka, předsedy pražské židovské obce, se Terezínské tryzny letos nezúčastní žádný rabín. On sám ale přijede.

„Tryzny se účastním třicet let, svátek nesvátek,“ sdělil České televizi. I on ale potvrzuje, že k takové situaci nikdy dříve nedošlo. Do Terezína přijede také Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí. Právě on by měl přednést modlitbu. „Nedá se nic dělat, památka přeživších je důležitější než svátek,“ řekl České televizi. Podle něj je ale na každém členu náboženské obce, jak se rozhodne.

Šavuot je oslavou darování tóry Mojžíšovi na hoře Sinaj. „Pravidla jsou podobná jako na šabat – necestuje se, nepoužívá se elektřina, takže by byl problém se tam vůbec dopravit,“ říká Petr Papoušek.

Letos se první den tohoto svátku sešel s třetí květnovou nedělí, která je tradičním dnem Terezínské tryzny. „Významné židovské svátky jsou pohyblivé, je to tedy náhoda,“ vysvětluje Tomáš Rieger z Památníku Terezín. „Pochopitelně to znamená, že účast z řad židovské komunity bude menší,“ uznává Rieger.