Klíšťata jsou hladová. Během celého víkendu bude jejich aktivita na nejvyšším stupni

O víkendu bude počasí lákat do přírody, meteorologové ovšem upozorňují na vysokou aktivitu klíšťat, která je až do pondělí na nejvyšším desátém stupni. Proto doporučují při vycházkách ven používat repelent a maximálně se vyhýbat listnatým a smíšeným lesům. Když už se tam lidé ocitnou, tak by se měli pohybovat pouze po zpevněných cestách a po návratu by se měli pečlivě zkontrolovat.