Jedete na dovolenou za exotikou? Pozor na termíny, na očkování je nutné myslet několik týdnů předem

Pozdní žádosti o očkování zaznamenávají každoročně na infekčních odděleních velkých nemocnic. „Velmi často se nám stává, že lidé přicházejí například týden před odletem a chtějí naočkovat. Přitom u základního očkování, jako je žloutenka typu A, jsou potřeba dva týdny, kdy imunita stihne vzniknout,“ uvádí lékařka Zarina Karimová z očkovacího centra nemocnice na Bulovce.

Některé vakcíny může pacient dostat i v jeden den. „Na břišní tyfus a žloutenku typu A se mohou pacientovi aplikovat i dvě vakcíny najednou. Imunita vzniká do čtrnácti dnů,“ uvádí Martin Tulach z infekčního oddělení Fakultní nemocnice v Motole.

U některých nemocí je potřeba i šest týdnů

„Problém je u speciálnějších očkování jako japonská encefalitida, meningokoky nebo vzteklina. Tam je skutečně potřeba přijít alespoň pět až šest týdnů předem,“ říká Karimová. „Pacienti to někdy neodhadnou a pak zkoušejí, jestli by to třeba ještě nebylo možné stihnout,“ doplňuje.