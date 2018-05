Babiš, Hamáček a Filip se dohadovali o vojenských misích. ČSSD trvá na spojeneckých závazcích Česka

„My jsme si jen vyměňovali názory. Jde jen o formulace, takže k nijaké dohodě nedošlo,“ uvedl Babiš po jednání. Podle jeho slov ale v otázce misí s mandátem Rady bezpečnosti OSN, tedy navyšování české účasti v Mali, Afghánistánu nebo Iráku problém není. „Takže jde jen o nějaké formulační záležitosti, byla to taková konzultační schůzka,“ dodal premiér v demisi.

Předseda sociální demokracie, která bude v referendu rozhodovat o svém případném vstupu do koaliční vlády s hnutím ANO, prohlásil po setkání, že v závazcích České republiky vůči spojencům v Severoatlantické alianci nevidí žádný důvod cokoli změkčovat.

Komunisté v sobotu uvedli, že pokud bude programové prohlášení vlády ANO s ČSSD obsahovat závazek na posílení zahraničních misí armády, KSČM vzniku kabinetu nepomůže. Návrh programového prohlášení, na němž se shodly vyjednávací týmy ANO a sociálních demokratů, nyní obsahuje slib na posílení české přítomnosti v Afghánistánu a v Iráku. Hovoří se v něm i o přispívání do vojenských sil NATO v Pobaltí či do sil rychlé reakce.

„Na těch číslech není důvod vůbec nic měnit,“ prohlásil Hamáček. Podle něj bude potřeba s komunisty ještě jednat o případné dohodě. „Ale pokud by nějaké řešení mělo být nalezeno, nemůže oslabovat naše závazky,“ zdůraznil při odchodu.

„KSČM nebude souhlasit s žádnou misí, která nemá podporu Rady bezpečnosti OSN, protože KSČM si nepřeje aby Česká republika byla státem, který porušuje mezinárodní právo,“ uvedl před čtvrtečním jednáním Filip.

Sociální demokraté chtějí rozhodnout o vstupu do případné koalice s Babišovým hnutí do 15. června. ANO a ČSSD mají ve dvousetčlenné Poslanecké sněmovně 93 poslanců. Aby jejich případný koaliční kabinet získal důvěru, musel by se opírat o hlasy 15 komunistických poslanců. KSČM ale také uvedla, že o toleranci rozhodne až po skončení vnitrostranického referenda v ČSSD.