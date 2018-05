Vypouštění splašků do přírody má omezit nové potvrzení. Lidé by ho schovávali dva roky

Domácností připojených ke kanalizaci s čistírnou sice v Česku přibývá, pětina lidí ale stále musí řešit likvidaci odpadních vod sama. Stát chce mít proto lepší přehled, jestli splašky skutečně končí tam, kde podle předpisů mají.

Novela vodního zákona počítá s tím, že lidé by museli dokládat odvoz obsahu svých žump do čistírny odpadních vod. Potvrzení jim má vydávat ten, kdo jímky vyváží – mimo jiné s údaji o jakou nádrž šlo, kolik odpadních vod vyčerpal a která čistírna se o ně postarala. Úředníci by pak mohli kontrolovat takový doklad až dva roky zpětně.

„Není to nic náročného a postihne to ty, kteří naopak nechávali prosakovat splašky do podzemních vod a třeba sousedovi poškodili studnu,“ vysvětluje senátorka a zpravodajka návrhu Jitka Seitlová (KDU-ČSL).

„Je to zpřesnění stávajícího zákona, není to nová povinnost. Ta povinnost je tam dávno,“ upozorňuje vicepremiér a ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec (ANO).