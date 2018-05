Proveďte Zborov-25! Československá armáda dokázala přes noc obsadit celé hranice

18. a 19. května pak přišla agenturní zpráva o koncentraci německých vojsk v Sasku a částečně v Bavorsku. O tom, zda chtěli tehdy Němci Československo skutečně napadnout, se dodnes vedou diskuse. V Československu se totiž ve stejné době konaly obecní volby a podle některých názorů tak mohlo jít jen o demonstraci síly Hitlerovy říše.

Ribbentrop vyhrožuje zásahem

Panovaly ale především obavy z toho, že během voleb může dojít k uměle vyvolaným incidentům namířeným proti československým Němcům, které by mohly vést k vpádu německé armády do pohraničí. Hitlerův ministr zahraničí Joachim Ribbentrop ostatně v půlce května Angličanům řekl, že Německo sice nechce řešit sudetský problém násilím, ale v případě prolévání krve sudetských Němců by muselo zasáhnout.

Zprávy o přesunu německých vojáků tak spolu s rostoucím napětím v pohraničí a nedávným zabráním Rakouska vyvolaly v Československu oprávněné obavy. 20. května večer se proto sešla vláda a rozhodla o částečné mobilizaci. Hlavní štáb armády požadoval mobilizovat pět ročníků záloh. Vláda se ale nedomnívala, že by Německo bylo ochotné a schopné v daném okamžiku rozpoutat válku, a tak se rozhodla pro kompromis.