Vyčíslete náklady na cesty, poradce i PR, žádá na popud Šlechtové Babiš od ministrů

Babiš po příletu ze summitu Evropské unie a západního Balkánu prohlásil, že se rozhodl prověřit ministerské útraty v širším měřítku, a ne jen ohledně nákladů za letenky. „Řešme to komplexně,“ řekl s tím, že se ale podivuje, jakým způsobem ministryně Šlechtová k problému přistoupila. „Nechápu, proč to paní ministryně neřešila na vládě, ale řeší to takovouto, řekněme neobvyklou, cestou,“ dodal s tím, že si to mohli vyříkat mezi sebou.

Šlechtová ve středu Babiše požádala v otevřeném dopise, aby zadal vyhodnocení nákladů všech ministerstev minulé vlády na pracovní cesty. Požadavkem se brání obvinění z nehospodárnosti. Lidové noviny totiž napsaly, že jako ministryně pro místní rozvoj využívala na letišti VIP služeb, stát za to zaplatil asi 310 tisíc korun. Babiš to označil po jednání vlády za plýtvání.