Zeman odmítl, aby se Miroslav Poche stal ministrem zahraničních věcí

Zeman se během své návštěvy Moravskoslezského kraje setkal s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Ocenil, že ho seznámil se kandidáty sociální demokracie do příští vlády. Jména však říct odmítl s tím, že je Hamáček nejprve sdělí vedení své strany.

Na dotaz ČT, zda by akceptoval Miroslava Pocheho na post ministra zahraničních věcí, prezident pouze odvětil „ne“.

Zeman uvedl, že i tentokrát se bude chtít setkat s novými ministry. „Dělám to vždycky, je to můj oblíbený sport. A většinou si je zvu do Lán a mohu říci, že až dosud si všichni kandidáti na ministry tato setkání pochvalovali,“ uvedl.

Dodal, že nepovažuje za nezbytné se setkávat s těmi ministry, kteří už ve vládě byli. „Ale jak to tak pozoruji, tak takových lidí moc nebude,“ poznamenal.

Ze současné vládní sestavy už nechce v příštím kabinetu pokračovat ministr zahraničí Martin Stropnický a ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Své setrvání zvažuje také ministr dopravy Dan Ťok. V posledních dnech se spekuluje také o odchodu ministryně obrany Karly Šlechtové.

Zeman doporučil členům ČSSD podpořit koalici s ANO

Prezident také doporučil členům ČSSD, aby ve vnitrostranickém referendu podpořili koalici s ANO. „Jako bývalý předseda sociální demokracie, který jím byl osm let, si dovoluji všem členům sociální demokracie doporučit, aby v tomto referendu hlasovali pro spolupráci ČSSD s hnutím ANO.“

„Jsem si vědom toho, že někteří sociální demokraté jsou proti této myšlence a respektuji to. Jenom je dobré si všimnout, že jsou to zpravidla ti lidé, kteří přivedli sociální demokracii k oněm nešťastným sedmi procentům,“ řekl Zeman.