Metnar: Šéf rozvědky je mimo službu dočasně kvůli policejnímu vyšetřování. Po něm by se mohl vrátit

Ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Jiří Šašek je mimo službu postaven jen dočasně a mohl by se do čela civilní rozvědky zase vrátit. Řekl to ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar, který o jeho suspendování rozhodl. Zdůvodnil ho vyšetřováním, jež se týká nákupů v ÚZSI, na které by Šašek, kdyby zůstal ve funkci, zároveň dohlížel.