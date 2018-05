Test: Látky uvolňující se do vody z PET lahví jsou pod bezpečným limitem. Nevadí ani vyšší teploty

Po uplynutí nejčastěji deseti dnů se pak testuje, kolik látek se do vody uvolnilo. „Samozřejmě se do ní některé složky uvolňují, ale rozhodně v množstvích, která jsou bezpečná,“ uvedl vedoucí obalové laboratoře na VŠCHT Jaroslav Dobiáš.

Testování probíhalo tak, že se v laboratoři do lahví naleje destilovaná voda a pak se nechá několik dní odstát v inkubátoru, který udržuje stálou teplotu – ta může být 40 stupňů Celsia, někdy ale i 60 stupňů.

Podle předsedkyně Svazu minerálních vod Jany Ježkové jde třeba o acetaldehyd: to je ovšem látka, která je třeba v ovocných šťávách v daleko větším množství, než se uvolní z PET lahví: „Tyto látky jsou sledované a jsou hluboko pod limitem,“ zdůrazňuje Ježková.

Odborníci upozorňují, že lahve vyráběné jako jednorázové obaly by se neměly používat opakovaně. Naopak vystavení PET lahví vyšším teplotám – například v rozpáleném autě – by výrazně vadit nemělo. I proto, že se lahve běžně testují při teplotě 40 stupňů Celsia. „Testy neprokázaly, že by došlo k překročení stanovených limitů,“ dodává Jaroslav Dobiáš.